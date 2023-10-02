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        Samsun'da tekstil fabrikası işçileri eylem yaptı

        Samsun'un Asarcık ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler 2 aydır maaşları ödenmediği için eylem düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:53 Güncelleme: 02.10.2023 - 21:02
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        Samsun'da tekstil fabrikası işçileri eylem yaptı
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        Samsun'un Asarcık ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler 2 aydır maaşları ödenmediği için eylem düzenledi.

        Kapısına iş yeri sahibince kilit vurulan fabrikanın önünde çalışanlarının bir kısmı toplandı.

        Yapılan eylemde fabrika çalışanlarından Medine Uyanık, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını hiç bir açıklama yapılmadan yöneticilerin fabrikanın kapısına kilit vurup gittiklerini belirtti.

        Çalıştıkları süre zarfında fazla mesaiye zorlandıklarını bildiren Uyanık,"Gitmeyelim diye fabrikanın kapısının kilitlediler ve zorla çalıştırdılar. Polisi arayacağımı söylediğimde iş disiplinini bozduğum söylendi ve hakaret edilerek işten kovuldum. Buna rağmen mesai ve aylık maaşlarımız hiç bir açıklama yapılmadan ödenmedi." dedi.

        Aralarında çocuğu kalp hastası kadın çalışan ve hamile çalışanın da bulunduğu işçiler mağduriyetlerinin giderilmesini ve maaşlarının ödenmesini talep ettiklerini söylediler.

        İşçilerin servis şoförlüğünü yapan Yaşar Altunay ise 12 tane servis çalışanının da maaşlarının ödenmediğini bildirdi.

        Eylem sonrası Kavak ilçesine giden işçilerin, fabrika sahibinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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