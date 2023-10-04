Samsun'da minibüsün çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, minibüsün çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.
Giriş: 04.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:18
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, minibüsün çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar K. (37) idaresindeki 55 E 0647 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Yunus Emre Caddesi'nde, kullandığı bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Nurullah T'ye (13) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Nurullah T, 112 Acil Sağlık ekibince, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.