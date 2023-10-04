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        Samsun'da minibüsün çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, minibüsün çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:18
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        Samsun'da minibüsün çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, minibüsün çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yaşar K. (37) idaresindeki 55 E 0647 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Yunus Emre Caddesi'nde, kullandığı bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Nurullah T'ye (13) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Nurullah T, 112 Acil Sağlık ekibince, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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