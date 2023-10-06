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        Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

        Ladik'te, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:12 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:14
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        Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
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        Ladik'te, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.

        Ladik İlçe Müftülüğünde düzenlenen etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Hamit Albayrak tarafından "Peygamberimiz, iman ve istikamet" konulu konferans verildi.

        Program sonunda İlçe Müftüsü Faruk Uslu, Albayrak'a plaket sundu.

        Uslu, programa katkıda bulunan Ladik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Albayrak ve Uslu, programın ardından inşaatı devam eden Ladik Akdağ Külliyesi'nde inceleme gerçekleştirdi.

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