Samsun'da otomobilde sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir otomobilde sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Giriş: 06.10.2023 - 20:52 Güncelleme: 06.10.2023 - 20:52
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir otomobilde sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Yeni Otogar karşısından Yakakent istikametine giden otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, araç ile B.K'nin (24) üzerinde yaptıkları aramada 51 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.