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        Samsun'da otomobilde sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir otomobilde sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 20:52 Güncelleme: 06.10.2023 - 20:52
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        Samsun'da otomobilde sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir otomobilde sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Yeni Otogar karşısından Yakakent istikametine giden otomobili şüphe üzerine durdurdu.

        Ekipler, araç ile B.K'nin (24) üzerinde yaptıkları aramada 51 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

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