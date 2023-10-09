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        Çarşamba'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:36
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        Çarşamba'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 55 GR 414 plakalı motosiklet, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Barajyolu Caddesi'nde sağ şeritte ilerlediği esnada duramayarak önünde seyreden A.Ş. idaresindeki 55 RY 733 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Kamyonet olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin durumu ihbarı üzerine ağır yaralanan motosiklet sürücüsü F.Y, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin çevredeki kameralarda yaptığı kontroller sonucu bulunan kamyonet sürücüsü A.Ş. gözaltına alındı.

        A.Ş'nin ifadesinde, motosikletin çarptığını fark edemediği için olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

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