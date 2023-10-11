Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun, Sinop ve Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı

        Samsun, Sinop ve Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun, Sinop ve Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun, Sinop ve Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Samsun'un merkezi ve batı kıyıları, Sinop'un kuzeyi ile Kastamonu'nun doğu kıyılarında yerel kuvvetli yağış beklendiği, bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Vatandaşların sağanak sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yeşilbaş ördekler görüntülendi
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yeşilbaş ördekler görüntülendi
        Samsun'da "Anakent Otopark ve Meydan Projesi"nin yüzde 30'u tamamlandı
        Samsun'da "Anakent Otopark ve Meydan Projesi"nin yüzde 30'u tamamlandı
        Samsun'da sağanak etkili oldu
        Samsun'da sağanak etkili oldu
        Samsun merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
        Samsun merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
        Samsun merkezli siber suçlar operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli siber suçlar operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonlarında 23 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonlarında 23 zanlı yakalandı