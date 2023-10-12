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        Vezirköprü'de yapımı tamamlanan Galericiler Sitesi için kura çekimi yapıldı

        Vezirköprü Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesi Kooperatifi tarafından yapımı tamamlanan Galericiler Sitesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:53
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        Vezirköprü'de yapımı tamamlanan Galericiler Sitesi için kura çekimi yapıldı
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        Vezirköprü Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesi Kooperatifi tarafından yapımı tamamlanan Galericiler Sitesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

        Vezirköprü Belediyesi tarafından imarı hazırlanan ve 2019 yılında temeli atılan Vezirköprü Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesi 25 bin metrekarelik alanda 84 iş yeri, 1 mescit, 1 noter yeri, 1 kıraathane ve 1 toplantı salonundan oluşuyor.

        Vezirköprü Butik Otel'de Vezirköprü 2. Noteri İbrahim Semiz tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde kuraya katılan hak sahiplerinin yerleri belli oldu.

        Kooperatif Başkan Yılmaz Yiğit, "Sorunsuz bir şekilde kuramızı gerçekleştirdik, sonuçların herkese hayırlı olmasını diliyorum. İlçemize yakışır bir galericiler sitesi kazandırdık. İlçe merkezindeki galericiler taşındığında Vezirköprü şehir merkezinin trafiği rahatlayacak. Galericiler sitesine en kısa zamanda geçeceğiz inşallah, elektrik, su, doğal gaz gibi tüm alt yapılarımızı tamamladık, sadece tek eksiğimiz yolumuzun yapımı kaldı. Kuramızı gerçekleştiren Vezirköprü 2. Noteri Müdürü İbrahim Semiz'e ve çekilişe katılan galerici arkadaşlarımıza teşekkür eder, yeni iş yerlerinde hayırlı bol kazançlar diliyorum." dedi

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