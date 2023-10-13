Samsun'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Ö. (36) idaresindeki 06 GB 150 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Şeker Fabrikası önünde yol kenarında bekleyen Kıymet Düzgün'e (42) çarptı.
Ağır yaralanan Düzgün, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Düzgün'ün, bir akrabasının cenazesine gittiği öğrenildi.