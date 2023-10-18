Samsun Tarım Fuarı açıldı TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 8. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 8. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile KOSGEB'in destek ve işbirliğiyle düzenlenen fuar, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Fuarın açılışına katılan Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ve TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, gazetecilere, fuara 75 firmanın katıldığını söyledi.

Fuarın sektör temsilcilerini bir araya getirerek tarım sektöründeki teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları bakımından önem taşıdığını vurgulayan Sağlam, firmalar ve çiftçilerin yeni teknolojik gelişmeler, alet ekipman ve pazar problemleri ile dünyadaki gelişmeleri yerinde takip edebildiğini anlattı.

Samsun'un verimli ovalarıyla birçok üründe öncü rolü bulunduğuna dikkati çeken Sağlam, "Bölgemize, hatta Karadeniz'deki tüm ülkelere öncülük edecek bir fuar olmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl hem Karadeniz'deki bölge ülkeleri hem de Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimizin tamamından katılım hedefliyoruz." dedi.

Tarım fuarlarında sadece alet ekipman ve teknolojilerin tanıtılmadığını, sektörel bilgi alışverişinin de sağlandığını dile getiren Sağlam, "Sektörle ilgili deneyimler paylaşılıyor. Sektörümüzde 130 binin üzerinde çiftçimiz var. Bunun 71 bini bitkisel üretimde, 50 bini de hayvancılıkta ve su ürünlerinde. Çiftçilerimizin fuarı ziyaret etmeleri çok önemli." ifadesini kullandı.

Fuar, 22 Ekim Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacak.