Samsun'da tırla çarpışan pikaptaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde pikapla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesinde pikapla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ordu'dan Samsun istikametine giden Sefa Memi yönetimindeki 55 AS 628 plakalı pikap, aynı yönde seyir halindeki Hamza Satılmış idaresindeki 73 KC 493 plakalı tıra arkadan çarptı.
Pikaptaki Kübra Önal (30) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, pikapta sıkışan Önal'ın cesedini yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkardı.
Ceset otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.