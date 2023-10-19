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        Samsun Milli Eğitim Müdürü Ağar'dan Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu'na ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:46
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        Samsun Milli Eğitim Müdürü Ağar'dan Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu'na ziyaret
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        SAMSUNAA- Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, 19 Mayıs ilçesindeki Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu'nu ziyaret etti.

        Ağar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ile ziyaret ettiği okulda incelemelerde bulundu.

        Akıl ve zeka oyunları atölyesi, geri dönüşüm ve sanat atölyesi, tarım ve ekolojik yaşam atölyesi, doğa ve yaşam atölyesi, müzik sınıflarında incelemelerde bulunan Ağar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ağar, "Fen ve Doğa Okulu'muzda yapılan çalışmaları gayet başarılı buldum. Çocuklar burada hem eğlenebilecek eğlenirken de kendilerini geliştirebilecek ve bilgi sahibi olacaklar. Yapılan çalışmalar için başta Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Beyi ve emek veren tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

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