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        Samsun'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:58
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        Samsun'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesinden Çarşamba yönüne hasta almaya giden Mert A. (20) idaresindeki 55 BAG 98 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, Barajyolu Caddesi'ndeki kavşakta Ali Kemal O'nun (54) kullandığı 55 GS 395 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile ambulansta görevli Büşra K. (28) ve Helin Ş. (24) yaralandı.

        Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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