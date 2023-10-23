Samsun'da Cumhuriyeti'n 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

Samsun'un Asarcık ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri bayraklarla yürüyüş düzenledi.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için Asarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet marşı söyleyerek okul bahçesinden ilçe meydanına yürüdü.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Er ve Okul Müdürü Hamide Argunşah ile öğretmenler de katıldı.

Argunşah yaaptığı konuşmada, "2023-2024 eğitim öğretim yılımızda öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Damarlarımızda özgürlük tutkusu dolaştıkça Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı Cumhuriyeti millet olarak yüzyıllar boyunca kutlayacağız." dedi.

Yürüyüş ilçe meydanında marşların söylenmesiyleğ son buldu.