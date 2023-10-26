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        Samsun'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri

        Samsun'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bazı kamu ve kurumları stant açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:04 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:04
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        Samsun'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri
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        Samsun'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bazı kamu ve kurumları stant açtı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Samsun Sahra Sıhhıye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Ondokuzmayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi açtıkları stantlarda yaptıkları faaliyetleri tanıttı.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik gün boyu devam edecek.

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