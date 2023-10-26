Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 346 CY 779 yabancı plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Samsun-Sinop kara yolu Liman Mahallesi kavşağında köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp devrildi.
Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.