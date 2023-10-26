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        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 23:21 Güncelleme: 26.10.2023 - 23:27
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        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 346 CY 779 yabancı plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Samsun-Sinop kara yolu Liman Mahallesi kavşağında köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp devrildi.

        Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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