Salıpazarı ilçesinde Atatürk ve Türk bayrağı temalı resim sergisi açıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk ve Türk bayrağı temalı resim sergisi açıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk ve Türk bayrağı temalı resim sergisi açıldı.
Salıpazarı Anaokulu ve ilçedeki lise öğrencileri tarafından yapılan resimler, Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi.
Sergiye Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.