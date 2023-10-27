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        Samsun'da "Gelecek İçin Tasarım Projesi"nin tanıtımı yapıldı

        Samsun'da "Gelecek İçin Tasarım Projesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 23:06 Güncelleme: 27.10.2023 - 23:06
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        Samsun'da "Gelecek İçin Tasarım Projesi"nin tanıtımı yapıldı
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        Samsun'da "Gelecek İçin Tasarım Projesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİD), Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Engelli Kadınlar Derneği işbirliğiyle Avrupa Birliği hibe destekli hazırlanan projeyle mobilya sektöründe gençler ve kadınların istihdamı hedefleniyor.

        OMÜ Rektörü Yavuz Ünal, mobilya sektörünün nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

        Üniversite olarak mobilya sektörüne, nitelikli eleman yetiştirilmesi için destek verebileceklerini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

        "Mobilya sektörünün nitelikli insan kaynağına ihtiyacı var. Arkadaşlar bugün çarkın dönmesi açısından değil. Gelecek için eğer nitelikli ara eleman yetişmezse, kendisine enerji katacak yeni elemanlar bünyesine katamazsa mobilya sektörü, gelecekte çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Ondokuzmayıs Üniversitesi olarak, biz sizin mevcut kadronuzun eğitilmesine katkı sağlayabiliriz." dedi. Teknoloji çok hızlı değişiyor. Değişen teknoloji, değişen bilgiyi takip edebilmek için daha yüksek gelir elde edebilmek için mutlaka bunu denemek zorundayız."

        Samsun'da gelecek yıllarda ciddi bir istihdam alanı olacağını bunun için de eğitimli ara eleman ihtiyacı oluşacağını vurgulayan Ünal, "Samsun'da muhtemelen önümüzdeki bir iki yıl içerisinde ciddi bir istihdam alanı açılacak. Bu da kontrolsüz bir göç yapacak. Kontrolsüz bir göçte aynı zamanda şehir için sıkıntı demektir. Sosyolojik, psikolojik olarak güvenlik açısından sıkıntı oluşturacaktır. Ancak iyi bir eğitimle, ara eleman yetiştirilir ve istihdamda da sertifikalı olanlara öncelik verilirse bu süreç yönetilebilir." diye konuştu.

        MOBİD Başkanı Özgür Uyanık ise yaklaşık 233 bin avroluk projenin detaylarını paylaştı.

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