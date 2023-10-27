Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerleri ile araçlarındaki aramalarda, 504 sentetik uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, H.D. (24), M.K. (20) ve T.Ş. (19) gözaltına alındı.