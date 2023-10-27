Ladik'te zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Samsun'un Ladik ilçesinde belediye zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Ladik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerindeki denetimde ürünlerin kullanma tarihlerini, saklanma koşulları ile fiyatlarında inceleme yaptı.

Zabıta Müdürü Burak Başoğlu idaresindeki ekipler, kantinlerin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğunu kontrol etti.

Belediye Başkanı Adnan Topal, çocukların sağlıklı gıda tüketebilmeleri için gereken önemi gösterdiklerini belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerimiz aralıksız sürecek. Velilerimizin ve vatandaşlarımızın içleri rahat olsun." dedi.