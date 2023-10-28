Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ladik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törene düzenlendi

        Ladik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ladik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törene düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ladik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene Kaymakam Vekili Merve Kartal, Belediye Başkanı Adnan Topal, Cumhuriyet Savcısı Serkan Erol, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cengiz Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Dinç ile siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Ladik Belediyesince çocukların eğlenebilmesi amacıyla da etkinlikler düzenlendi.

        Belediye Başkanı Topal, çocukların eğlenebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını dile getirerek, gönüllerince bir gün yaşamalarını istediklerini kaydetti.

        ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Terme'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Terme'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında SOLOTÜRK'ten Samsun´da selamlama uçuşu
        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında SOLOTÜRK'ten Samsun´da selamlama uçuşu
        AFAD çocuklara afet farkındalık eğitimi verdi
        AFAD çocuklara afet farkındalık eğitimi verdi
        SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Serebral palsili Asrın, Cumhuriyet Bayramı'nı bayraklarla süslediği odasınd...
        Serebral palsili Asrın, Cumhuriyet Bayramı'nı bayraklarla süslediği odasınd...
        Samsun'da kursiyerler 29 Ekim Cumhuriyet Marşı'nı işaret diliyle okudu
        Samsun'da kursiyerler 29 Ekim Cumhuriyet Marşı'nı işaret diliyle okudu