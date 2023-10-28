Ladik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törene düzenlendi
Ladik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Ladik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Kaymakam Vekili Merve Kartal, Belediye Başkanı Adnan Topal, Cumhuriyet Savcısı Serkan Erol, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cengiz Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Dinç ile siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Ladik Belediyesince çocukların eğlenebilmesi amacıyla da etkinlikler düzenlendi.
Belediye Başkanı Topal, çocukların eğlenebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını dile getirerek, gönüllerince bir gün yaşamalarını istediklerini kaydetti.