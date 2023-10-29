Ladik'te fener alayı düzenlendi
Samsun'un Ladik ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
Samsun'un Ladik ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
Ladik kaymakamlığının düzenlediği yürüyüş Hükümet Konağı önünde başladı.
Öğrencilerin bandolarla, vatandaşların meşaleler ve bayraklarla katıldığı yürüyüşte marşlar söylendi.
Samsun Caddesi'ni takip eden fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Yürüyüşe, Kaymakam Vekili Merve Kartal , Belediye Başkanı Adnan Topal, Cumhuriyet Savcısı Serkan Erol, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Cengiz Çalık , İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Dinç, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse , AK Parti İlçe Başkanı Celal Tuzcu , CHP İlçe Başkanı Özgür Ay ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.