Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ladik'te fener alayı düzenlendi

        Samsun'un Ladik ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ladik'te fener alayı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Ladik ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Ladik kaymakamlığının düzenlediği yürüyüş Hükümet Konağı önünde başladı.

        Öğrencilerin bandolarla, vatandaşların meşaleler ve bayraklarla katıldığı yürüyüşte marşlar söylendi.

        Samsun Caddesi'ni takip eden fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Yürüyüşe, Kaymakam Vekili Merve Kartal , Belediye Başkanı Adnan Topal, Cumhuriyet Savcısı Serkan Erol, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Cengiz Çalık , İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Dinç, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse , AK Parti İlçe Başkanı Celal Tuzcu , CHP İlçe Başkanı Özgür Ay ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi

        Benzer Haberler

        Asarcık'ta çelenk töreni düzenlendi
        Asarcık'ta çelenk töreni düzenlendi
        Samsun'da fındık bahçesinde kadın cesedi bulundu
        Samsun'da fındık bahçesinde kadın cesedi bulundu
        Çarşamba'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Çarşamba'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Samsunspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
        Samsunspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
        Havza Yeni Mahalle Muhtarı Şahin, mahallede Türk bayrağı dağıttı
        Havza Yeni Mahalle Muhtarı Şahin, mahallede Türk bayrağı dağıttı
        Bafra'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Bafra'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı