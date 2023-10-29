Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme, Asarcık ve Bafra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Samsun'un Terme, Asarcık ve Bafra ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:34 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme, Asarcık ve Bafra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Terme, Asarcık ve Bafra ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü kutlandı.

        Terme'de kutlamalar, Kaymakam Metin Maytalman'ın makamında ilçe protokolünün tebriklerini kabul etmesiyle başladı.

        Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törende ise saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Maytalman'ın konuşmasının ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

        - Asarcık

        Asarcık ilçe meydanında Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

        Kaymakam Hakan Köksal ve Belediye Başkanı Şerif Kılağuz meydanda halkın bayramını kutladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Köksal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Tören, şiirlerin okunması, ödül töreni, tiyatro, halk oyunları gösterisi ve resim sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.

        - Bafra

        Bafra ilçesinde Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ındaki törene geçildi.

        Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, törene katılan vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

        Tören geçişlerinin ardından yarışmalarda ödül alan öğrencilere hediyeleri verildi. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'dan "asırlık çınarlara" ziyaret
        19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'dan "asırlık çınarlara" ziyaret
        Havza'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Havza'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Havza'da fener alayı düzenlendi
        Havza'da fener alayı düzenlendi
        Ladik'te fener alayı düzenlendi
        Ladik'te fener alayı düzenlendi
        Asarcık'ta çelenk töreni düzenlendi
        Asarcık'ta çelenk töreni düzenlendi