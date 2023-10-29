Terme, Asarcık ve Bafra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Samsun'un Terme, Asarcık ve Bafra ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı.
Samsun'un Terme, Asarcık ve Bafra ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü kutlandı.
Terme'de kutlamalar, Kaymakam Metin Maytalman'ın makamında ilçe protokolünün tebriklerini kabul etmesiyle başladı.
Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törende ise saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Maytalman'ın konuşmasının ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.
- Asarcık
Asarcık ilçe meydanında Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı.
Kaymakam Hakan Köksal ve Belediye Başkanı Şerif Kılağuz meydanda halkın bayramını kutladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Köksal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Tören, şiirlerin okunması, ödül töreni, tiyatro, halk oyunları gösterisi ve resim sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.
- Bafra
Bafra ilçesinde Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ındaki törene geçildi.
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, törene katılan vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Tören geçişlerinin ardından yarışmalarda ödül alan öğrencilere hediyeleri verildi. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.