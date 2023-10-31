Samsun'da yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek GES tesisinin yüzde 50'si tamamladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek Güneş Enerji Sistemi (GES) projesinin inşaat çalışmasının yüzde 50'sini bitirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji birim fiyatlarındaki yüksek maliyetleri azaltmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor.

Ladik ilçesinde kurulum çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği GES projesinde, 850 dönüm arazide 120 kişi görev yapıyor. Üretilecek elektriği trafo merkezine aktaracak 121 enerji nakil hattı direğinden sonra hafriyat çalışmalarının yüzde 90'ını tamamlayan yüklenici firma ekipleri, 6 bin 600 metre uzunluğunda orta gerilim kablosu çekti. Doğru akım altyapı borulama işleminin yüzde 90'ı döşenirken, 18 beton köşk temellerinin yanı sıra tesviye işlemleri bitirildi. Alana dağıtılan 125 bin 901 adet güneş panelinin montajlanacağı 21 bin 700 demir kolandan 16 bini getirilirken, kalan 5 bin 700 adedin sevkiyatı sürüyor. Özel makinelerle açılarak hazırlanan 13 bin ayak deliğinden 6 bin 500'üne demir kolanları yerleştiren ekipler, kot hizalama ve ayarlarını yaparak betonluyor. GES projesi kurum bütçesine sağlayacağı katkılarla 4 yılda kendisini amorti edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projenin kurum bütçesine yılda yaklaşık 250 milyon lira tasarruf sağlayacağını vurguladı.

Kentte sera gazı emisyonunu düşürmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynakları üzerine projeler uyguladıklarını belirten Demir, "Geleceğin şehri Samsun'da yenilenebilir enerji kaynaklarına, yeşile ve doğaya çok önem veriyoruz. Güneş enerjisini elektriğe dönüştürecek GES projesi, şehrimizde yaşayan her vatandaşımız için çok önemli. Güneş enerjisinden üreteceğimiz elektriği 21 kilometre uzaklıktaki trafo merkezinden enerji hattına aktaracağız. Büyükşehir Belediyemizin tüm birimlerinin ve tesislerimizin enerji maliyetini düşürerek önemli oranda tasarruf sağlayacağız. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaatının tamamlanmasının ardından hızla hizmet vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi GES Proje Sorumlusu Furkan Şahin ise tesisin beşer megavatlık bölümler halinde enerji üreteceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunun için de solar tracker denilen güneş ışığını sürekli en dik açıyla takip edip üretim verimliliğini yüzde 20 oranında artıracak hareketli sistem kuruyoruz. İşletme koşulları açısından doğal çevreye zararı olmayıp saatte 130 kilometre hızla esecek rüzgarlara göre tasarlanan korumalı sistem, deprem, kar gibi doğal etkenlere ve şiddetli rüzgarlara karşı çok dayanıklı. Ayrıca özellikle bahar aylarında dönemsel kapalı bulutlu havalarda yaşanacak üretim kayıplarının ciddi oranda önüne geçecek olup kullanılacak elektrik motorlarının sayısı ve elektrik tüketimleri de oldukça düşük. Bugün itibarıyla tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla projenin yüzde 50’lik bölümünü geride bıraktık."