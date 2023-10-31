Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek GES tesisinin yüzde 50'si tamamladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek Güneş Enerji Sistemi (GES) projesinin inşaat çalışmasının yüzde 50'sini bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek GES tesisinin yüzde 50'si tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek Güneş Enerji Sistemi (GES) projesinin inşaat çalışmasının yüzde 50'sini bitirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji birim fiyatlarındaki yüksek maliyetleri azaltmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor.

        Ladik ilçesinde kurulum çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği GES projesinde, 850 dönüm arazide 120 kişi görev yapıyor. Üretilecek elektriği trafo merkezine aktaracak 121 enerji nakil hattı direğinden sonra hafriyat çalışmalarının yüzde 90'ını tamamlayan yüklenici firma ekipleri, 6 bin 600 metre uzunluğunda orta gerilim kablosu çekti. Doğru akım altyapı borulama işleminin yüzde 90'ı döşenirken, 18 beton köşk temellerinin yanı sıra tesviye işlemleri bitirildi. Alana dağıtılan 125 bin 901 adet güneş panelinin montajlanacağı 21 bin 700 demir kolandan 16 bini getirilirken, kalan 5 bin 700 adedin sevkiyatı sürüyor. Özel makinelerle açılarak hazırlanan 13 bin ayak deliğinden 6 bin 500'üne demir kolanları yerleştiren ekipler, kot hizalama ve ayarlarını yaparak betonluyor. GES projesi kurum bütçesine sağlayacağı katkılarla 4 yılda kendisini amorti edecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projenin kurum bütçesine yılda yaklaşık 250 milyon lira tasarruf sağlayacağını vurguladı.

        Kentte sera gazı emisyonunu düşürmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynakları üzerine projeler uyguladıklarını belirten Demir, "Geleceğin şehri Samsun'da yenilenebilir enerji kaynaklarına, yeşile ve doğaya çok önem veriyoruz. Güneş enerjisini elektriğe dönüştürecek GES projesi, şehrimizde yaşayan her vatandaşımız için çok önemli. Güneş enerjisinden üreteceğimiz elektriği 21 kilometre uzaklıktaki trafo merkezinden enerji hattına aktaracağız. Büyükşehir Belediyemizin tüm birimlerinin ve tesislerimizin enerji maliyetini düşürerek önemli oranda tasarruf sağlayacağız. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaatının tamamlanmasının ardından hızla hizmet vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediyesi GES Proje Sorumlusu Furkan Şahin ise tesisin beşer megavatlık bölümler halinde enerji üreteceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bunun için de solar tracker denilen güneş ışığını sürekli en dik açıyla takip edip üretim verimliliğini yüzde 20 oranında artıracak hareketli sistem kuruyoruz. İşletme koşulları açısından doğal çevreye zararı olmayıp saatte 130 kilometre hızla esecek rüzgarlara göre tasarlanan korumalı sistem, deprem, kar gibi doğal etkenlere ve şiddetli rüzgarlara karşı çok dayanıklı. Ayrıca özellikle bahar aylarında dönemsel kapalı bulutlu havalarda yaşanacak üretim kayıplarının ciddi oranda önüne geçecek olup kullanılacak elektrik motorlarının sayısı ve elektrik tüketimleri de oldukça düşük. Bugün itibarıyla tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla projenin yüzde 50’lik bölümünü geride bıraktık."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri...
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri...
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Havzalı kadınlar Filistin yararına kermes düzenledi
        Havzalı kadınlar Filistin yararına kermes düzenledi
        Samsun'da, narkotik uygulamalarında 22 gözaltı
        Samsun'da, narkotik uygulamalarında 22 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da belediyeye ait 25 ton malzeme çalan 9 kişiye gözaltı (2)
        Samsun'da belediyeye ait 25 ton malzeme çalan 9 kişiye gözaltı (2)
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı