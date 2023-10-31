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        Samsun'da seyir halindeki tır yandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde seyir halindeki tır, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:56 Güncelleme: 31.10.2023 - 20:08
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        Samsun'da seyir halindeki tır yandı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde seyir halindeki tır, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Samsun- Ankara kara yolu Mahmutlu Mahallesi mevkisinde A.Y. idaresindeki KU-002 Gürcistan plakalı tırın motor kısmında yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekiplerince söndürüldü.

        PVC ham maddesi yüklü olduğu öğrenilen tır, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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