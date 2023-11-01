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        Yakakent'te "Öğrenciler Peygamberimizin Hayatını Öğreniyor" yarışması düzenlendi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde, "Ortaokul Öğrencileri Peygamberimizin Hayatını Öğreniyor" yarışmasının düzenlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:37
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        Yakakent'te "Öğrenciler Peygamberimizin Hayatını Öğreniyor" yarışması düzenlendi
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde, "Ortaokul Öğrencileri Peygamberimizin Hayatını Öğreniyor" yarışmasının düzenlendiği bildirildi.

        Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yakakent Müftülüğü iş birliğinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada, Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitap okunacak.

        Hz. Muhammed'in daha iyi tanınması ve hadislerinin öğrenilmesi amaçlanan yarışma, 21 Aralık'ta yapılacak.

        Yarışmada dereceye gireceklere para ödülü verilecek.

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