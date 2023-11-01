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        Yakakent'te "Eğlenceli Yolculuk Projesi" uygulanacak

        Yakakent Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde "Eğlenceli Yolculuk Projesi" uygulamaya konulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:34 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:36
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        Yakakent'te "Eğlenceli Yolculuk Projesi" uygulanacak
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        Yakakent Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde "Eğlenceli Yolculuk Projesi" uygulamaya konulacak.

        Proje ile taşımalı eğitimle okula giden öğrencilerin yolculuk sırasında eğlenceli dinletileri dinleyerek yolculuğun keyfini çıkarmaları amaçlanıyor.

        Bu kapsamda araçlarda öğrencilere güncel bilgiler, genel kültür, tarih, kişisel gelişim, bilimsel bilgiler gibi alanlarda öğretici parçalar dinleterek okula yolculuk serüvenlerinde hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri hedefleniyor.

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