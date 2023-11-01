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        Havza ve Ladik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Havza OSB'ye teknik gezi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Ladik MYO'da eğitim gören öğrenciler, Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) teknik gezi düzenlendiler.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:40
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        Havza ve Ladik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Havza OSB'ye teknik gezi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Ladik MYO'da eğitim gören öğrenciler, Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) teknik gezi düzenlendiler.

        Havza OSB’de öğrenciler inşası devam eden, kenevir, kenevir elyafı ve ipi ile tekstil ürünleri üretecek olan tesiste incelemelerde bulunarak burada Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ile firma yetkilisi Eyüp Can Kaplakarslan'dan bilgi aldılar.

        Havza TSO Başkanı Erkan Acar OSB'lerin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli katkıları bulunduğunu ve sanayileşme yolunda etkin bir araç olduğunu belirterek, "Havza Organize Sanayi Bölgesi, İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan ulaşım güzergahı üzerinde konumlanmıştır. Havza OSB yatırımcılarına sunmuş olduğu cazip lojistik imkanlar ile hızlı bir şekilde büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Havza OSB’de hedefimiz sanayici ve akademisyenlerimiz ile eğitimi bir araya getirmek. Bu sayede ülke ekonomisine ve istihdama azami ölçüde katkı vermek." dedi.

        Eyüp Can Kaplakarslan ise tesisin kurulumunun ve kenevir ile kenevir ürünleri üzerine araştırma geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Tohumdan nihai ürüne kadar kenevir ve ürünlerinden üretim yapacak olan tesiste, ham ve boyalı elyaf, boyalı ve ham iplik, kıtık, yüzde 100 doğal kedi kumunun yanı sıra hayvan altlığı üretimi gibi ürünlerin araştırmaları yapılmakta. İnşallah fabrikamız 2024 Ocak ayında tam kapasiteyle faaliyetine başlayacak ve 600 kişi istihdam edeceğiz." diye konuştu.

        Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural ise düzenlenen bur tür teknik gezilere önem verdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

        "Havza ve Ladik Meslek Yüksekokulumuzdan öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz ile Havza OSB'yi ziyaret ettik. Bu tür geziler öğrencilerimizin ufkunu açmada, iş hayatını tanımada ve kendilerini geliştirmeleri konularında çok önemli. Havza MYO olarak Havza OSB ile iyi ilişkilerimizi arttırarak bölgemize ve ülkemize katkı vermeye devam edeceğiz."

        Ziyarette tesisi gezen öğrenci ve öğretim görevlileri merak ettikleri konular hakkında ilgililerden bilgiler aldılar.

        Geziye, Ladik MYO Müdürü Prof. Dr. Ünal Kılıç, Havza ve Ladik MYO öğrenci ve öğretim görevlileri katıldı.

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