Ladik'te çatı yangını hasara yol açtı
Samsun'un Ladik ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Samsun'un Ladik ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçenin Bahşi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta İsmail Beydoğan'a ait iki katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ladik İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.
Yangında çatıda hasar meydana geldi.
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