Samsun'da hava ambulansı kestane toplarken uçuruma düşerek yaralanan kişi için havalandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kestane toplarken kardeşiyle uçurumdan düşerek yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan memleketleri Samsun'a gezmeye gelen Adem Akgün (47) ile Hatice Yayla (54) adlı kardeşler, Kabaklı Mahallesi Çöldür Yaylası'na kestane toplamaya çıktı.

Adem Akgün, kestane topladığı sırada dengesini kaybedince tutunmak istediği ablasıyla uçuruma yuvarlandı.

Akgün'ün jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla uçurumdan kurtarılan kardeşlerden Yayla'nın durumunun ciddi olması üzerine bölgeye hava ambulansı istendi.

Yaralılardan Yayla, bölgeye sevk edilen hava ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kardeşi Adem Akgün ise Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatice Yayla'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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