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        Samsun masa tenisi küçükler ve gençler turnuvası tamamlandı

        Samsun'da masa tenisi küçükler takım ve gençler ferdi il birinciliği turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:14
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        Samsun masa tenisi küçükler ve gençler turnuvası tamamlandı
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        Samsun'da masa tenisi küçükler takım ve gençler ferdi il birinciliği turnuvası tamamlandı.

        Samsun Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen 78 sporcunun katıldığı turnuvada çekişmeli maçlar yaşandı. Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren takım ve oyunculara ödülleri verildi.

        Turnuvada, 19 Mayıs Engiz Spor Kulübü sporcuları erkekler de birinci oldu. Genç erkekler branşında ise yine aynı takımın sporcularından Meriç Aydın birinci, Eren Çakır ise ikinci oldu.

        Müsabakalar sonrası konuşan Masa Tenisi Samsun İl Temsilcisi Bilal Cumhur, "Güzel bir turnuvanın sonuna geldik. Başarılı olan sporcularımızı, 19 Mayıs Engiz Spor Kulübünü ve dereceye giren diğer takımlar ile sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

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