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        Güreşte Dünya 2. olan Mustafa Olgun Yakakent'te törenle karşılandı

        Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında 2. olan Mustafa Olgun, memleketi olan Samsun'un Yakakent ilçesinde, törenle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 18:14 Güncelleme: 06.11.2023 - 18:17
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        Güreşte Dünya 2. olan Mustafa Olgun Yakakent'te törenle karşılandı
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        Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında 2. olan Mustafa Olgun, memleketi olan Samsun’un Yakakent ilçesinde, törenle karşılandı.

        Arnavutluk’ta 23-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 97 kiloda Dünya 2. olan Olgun, memleketine geldi.

        Uzun araç konvoyu ve meşalelerle ilçeye giriş yapan Olgun, Cumhuriyet Meydanında davul zurna eşliğinde yoğun bir kalabalık tarafında karşıladı.

        Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ile Yakakent Belediye Başkanını makamlarında ziyaret eden Mustafa Olgun daha sonra protokol üyeleri ile birlikte alana geçti.

        Programda konuşan Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Türk halkı olarak sevinç ve gururu bir arada yaşadıklarını, elden edilen başarıdan dolayı memnun olduklarını belirtti.

        İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma da konuşmasında, "Ata sporumuz olan güreşe verdiğimiz önem ve emeklerin meyvesini almanın gururunu yaşıyoruz. Mustafa kardeşimizin göstermiş olduğun başarı bizlerin yüreklerini kabarttı ve Türk halkını büyük bir şekilde gururlandırdı. Şahsım, Yakakentli vatandaşlarımız ve tüm Türk Milleti adına kendisinden Allah razı olsun diyorum. Emeği geçen, katkıda bulunan ve destek veren herkese buradan teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, Dünya 2. Olgun’a Cumhuriyet altını takdim ederek başarılarının devamını diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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