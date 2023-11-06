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        Samsun'da kumar oynayan 9 kişiye para cezası verildi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 19:36 Güncelleme: 06.11.2023 - 19:53
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        Samsun'da kumar oynayan 9 kişiye para cezası verildi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Kızılot Karakol Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Huzur Güven Faaliyeti kapsamında, umuma açık eğlence yerlerinde yapılan denetim sırasında, Allı Mahallesi'nde, A.U'ya (50) ait kıraathanede kumar oynandığını belirledi.

        Kıraathanede inceleme yapan ekipler, H.Ç. (61), H.Ö. (44), S.K. (29), N.A.(57), K.Ç. (52), M.N. (54), İ.A. (62), A.Y .(60) ve S.K'ye (57), kumar oynadıkları gerekçesiyle kişi başı 4 bin 55 lira olmak üzere, toplam 36 bin 495 lira idari ceza uyguladı.

        Ekipler, masa üzerinde bulunan iskambil kağıtları ve 2 bin 230 liraya el koydu.

        Kıraathane sahibi A.U. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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