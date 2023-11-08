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        19 Mayıs ilçesinden kısa kısa

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki sulak alanlarla ilgili istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:06 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:08
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        19 Mayıs ilçesinden kısa kısa
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        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki sulak alanlarla ilgili istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Demet Aynan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından sulak alanlarla ilgili sunum gerçekleştirildi.

        Toplantıda daha sonra Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi ve Yörükler Mahalle Muhtarlığının sorunları ve talepleri dinlendi.

        Program, sorunlar ve çözüm önerilerinin sunulmasının ardından sona erdi.

        Toplantıya Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş ile diğer ilgililer katıldı.

        - Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okuluna ekipman

        Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) tarafından Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okuluna ekipman verildi.

        19 Mayıs Milli Eğitim Müdürlüğü projesi kapsamında kurulan ve öğrencilere yönelik bilim, fen, kültür, sanat ve doğayla ilgili eğitim verilen Fen ve Doğa Okuluna, OMYEGDER tarafından ekolojik tarım ve doğada yön keşif çalışmaları yapılabilmesi amacıyla pusula, yağmurluk ve çizme hibe edildi.

        Programa 19 Mayıs Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, OMYEGDER Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Erel, başkan yardımcısı Turgay Rizeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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