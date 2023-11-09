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        Samsun Ticaret İl Müdürü Turpçu, ASÜDER'i ziyaret etti

        Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Asarcık Üreten Kadınlar Derneğine (ASÜDER) ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:51
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        Samsun Ticaret İl Müdürü Turpçu, ASÜDER'i ziyaret etti
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        Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Asarcık Üreten Kadınlar Derneğine (ASÜDER) ziyarette bulundu.

        Asarcık Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Recep Demirtaş ile ASÜDER'i ziyaret eden Turpçu, dernek üyesi kadınlara kooperatif kurma, Ticaret Bakanlığının projeleri ve kullanabilecek uygulamalar hakkında bilgi verdi.

        İlçede kurumları da ziyaret eden Turpçu ileri bir tarihte dernek üyesi üretim yapan tüm kadınlara eğitim vermek için tekrar geleceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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