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        Bafra'da Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası tamamlandı

        Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:36
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        Bafra'da Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası tamamlandı
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        Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, sona erdi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Bafra Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, kamu çalışanları, esnaf, mahalle sakinleri ve okulların kurduğu 17 takım, 115 sporcuyla katıldı.

        Cumhuriyet'in 100. yılı anısına düzenlenen turnuvada İlçe Sağlık Müdürlüğü takımı birinci, Küçük Kavakpınar Mahallesi ikinci oldu.

        Birinci olan takımının kupasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak verdi.

        Şenocak, "Turnuvalarımıza katılan tüm sporcularımızı bu anlamlı günün anısına katılımından, birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduklarından dolayı tebrik ediyorum. Tribünleri dolduran hemşehrilerimize ve ailelerine teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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