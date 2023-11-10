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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Samsun'un Ladik ilçesinde törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:59
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Samsun'un Ladik ilçesinde törenle anıldı.

        Ladik Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk büstüne Kaymakam Merve Kartal ve Belediye Başkanı Adnan Topal tarafından çelenk sunuldu.

        Saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Ladik Akpınar Fen Lisesi'nde program gerçekleştirildi.

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