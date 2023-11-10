Büyük Önder Atatürk, Asarcık ilçesinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Samsun'un Asarcık ilçesinde törenle anıldı.

Asarcık Kaymakamı Hakan Köksal ile Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Asarcık Gençlik Merkezi'nde Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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