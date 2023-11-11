Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ladik'te 3 bin fidan dikildi
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Samsun'un Ladik ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Samsun'un Ladik ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.
İlçede, Kabacagöz Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Orman İşletme Şefliği organizasyonunda 3 bin fidan dikildi.
Etkinliğe Kaymakam Merve Kartal, Belediye Başkanı Adnan Topal, Kabacagöz Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sadettin Tarak ile kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.