Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ladik'te 3 bin fidan dikildi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Samsun'un Ladik ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Samsun'un Ladik ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

İlçede, Kabacagöz Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Orman İşletme Şefliği organizasyonunda 3 bin fidan dikildi.

Etkinliğe Kaymakam Merve Kartal, Belediye Başkanı Adnan Topal, Kabacagöz Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sadettin Tarak ile kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.