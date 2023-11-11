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        Asarcık ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde 100 fidan dikildi

        Samsun'un Asarcık ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 18:06 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:08
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        Asarcık ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde 100 fidan dikildi
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda fidan dikim etkinliği yapıldı.

        Programa Kaymakam Hakan Köksal, Belediye Başkan Yardımcısı Şenel Kığılcım, daire müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Köksal, öğrenciler ile yakından ilgilendi, ağaçların dikiminde yardım edip ağaçlara can suyu verdi.

        "Geleceğe nefes, Cumhuriyet'e nefes" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Öğrencilere çeşitli hediyeler verilen etkinlikte Kaymakam Köksal, katılımcılara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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