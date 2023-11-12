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        Havza'da Genç Kızılay Havza Şubesinden miniklere sürpriz

        Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllü Kızılaycılar, çocuklara balon dağıtıp yüz boyama etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 21:18 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:20
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        Havza'da Genç Kızılay Havza Şubesinden miniklere sürpriz
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        Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllü Kızılaycılar, çocuklara balon dağıtıp yüz boyama etkinliği düzenledi.

        Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllü Kızılaycılar, Kevser Parkı'nda çocuklara balon dağıtarak yüz boyama etkinliği ile sürpriz yaptı.

        Etkinlikte rengarenk balonlar ile oynayan çocuklar, yüz boyama etkinliği ile yüzlerine istedikleri desenler çizdirdi.

        Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu, hayatın her alanına dokunmayı hedeflediklerini belirterek, "Minik kardeşlerimizin yüzünü güldürmek ve onları mutlu görmek bizleri de mutlu etti." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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