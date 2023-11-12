Havza'da Genç Kızılay Havza Şubesinden miniklere sürpriz Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllü Kızılaycılar, çocuklara balon dağıtıp yüz boyama etkinliği düzenledi.

Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllü Kızılaycılar, çocuklara balon dağıtıp yüz boyama etkinliği düzenledi.

Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllü Kızılaycılar, Kevser Parkı'nda çocuklara balon dağıtarak yüz boyama etkinliği ile sürpriz yaptı.

Etkinlikte rengarenk balonlar ile oynayan çocuklar, yüz boyama etkinliği ile yüzlerine istedikleri desenler çizdirdi.

Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu, hayatın her alanına dokunmayı hedeflediklerini belirterek, "Minik kardeşlerimizin yüzünü güldürmek ve onları mutlu görmek bizleri de mutlu etti." dedi.