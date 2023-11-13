Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ladik Belediye Başkanı Topal, amatör sporcuları ağırladı

        Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Süper Amatör B Grubu'nda mücadele eden Ladik Belediyespor'un altyapı takımını kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ladik Belediye Başkanı Topal, amatör sporcuları ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Süper Amatör B Grubu'nda mücadele eden Ladik Belediyespor'un altyapı takımını kabul etti.

        Ladik Belediyespor alt yapı sorumlusu Levent Ulutaş, ziyarette kulüp çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Topal, ziyarette yaptığı konuşmada spor ve sporcu dostu belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini söyledi.

        Sporculara destek olmaya çalıştıklarını belirten Ulutaş, "Amatör spor kulübünün olmazsa olmazı belediyelerin verdiği destektir. Bu gençler Levent hocamızla hem geleceğe hazırlık, hem de kötü alışkınlardan uzak durarak ilçeye, iline, ülkesine faydalı bir nesil olacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!

        Benzer Haberler

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
        Samsun'da kaçak kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı
        Samsun'da kaçak kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı
        Havza'da Genç Kızılay Havza Şubesinden miniklere sürpriz
        Havza'da Genç Kızılay Havza Şubesinden miniklere sürpriz
        Samsun'da sahte polis emeklileri derneği tanıtım kartı ile basın kartı taşı...
        Samsun'da sahte polis emeklileri derneği tanıtım kartı ile basın kartı taşı...
        Davutoğlu: İçişleri Bakanı, eski bakanın temaslı olduğu suç örgütlerini tem...
        Davutoğlu: İçişleri Bakanı, eski bakanın temaslı olduğu suç örgütlerini tem...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Samsun il kongresine ka...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Samsun il kongresine ka...