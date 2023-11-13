Ladik Belediye Başkanı Topal, amatör sporcuları ağırladı Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Süper Amatör B Grubu'nda mücadele eden Ladik Belediyespor'un altyapı takımını kabul etti.

Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Süper Amatör B Grubu'nda mücadele eden Ladik Belediyespor'un altyapı takımını kabul etti.

Ladik Belediyespor alt yapı sorumlusu Levent Ulutaş, ziyarette kulüp çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Topal, ziyarette yaptığı konuşmada spor ve sporcu dostu belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini söyledi.

Sporculara destek olmaya çalıştıklarını belirten Ulutaş, "Amatör spor kulübünün olmazsa olmazı belediyelerin verdiği destektir. Bu gençler Levent hocamızla hem geleceğe hazırlık, hem de kötü alışkınlardan uzak durarak ilçeye, iline, ülkesine faydalı bir nesil olacaktır." dedi.