Timsal Karabekir, babası Kazım Karabekir'i fotoğraflarıyla anlattı

Timsal Karabekir, Milli Mücadele kahramanı babası Kazım Karabekir'i fotoğraflarla anlattı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesinin katkılarıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda, "Cumhuriyet'in Meşalesi Samsun Sergisi" ve "Dünü unutma, yarına hakkın olsun" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta, Kazım Karabekir Vakfı Kurucusu Timsal Karabekir, kendi arşivinden seçtiği fotoğraflarla askerlik, Milli Mücadele yılları, savaşlarda yakınlarını kaybeden çocukları yetiştirmesi başta olmak üzere babası Kazım Karabekir'in bilinmeyen yönlerine değindi.

Timsal Karabekir, "Babam bize, 'hür öl esir yaşama, ölmek esir olarak yaşamaktan çok iyidir' diyordu. Sarıkamış şehitlerine bir kurşun atmadan öldüler diyorlar. Hayır onlar Sarıkamış'ı Ruslara karşı savundular. Çanakkale'deki ecdadımız bizim buradaki mutluluğumuz için can verdiler ve Nusret Mayın Gemisi'nin mayınladığı bölüme gelen her zırhlı ya batıyor ya kaçıyor. Dünyaya haykırıyoruz 'Çanakkale geçilmez' diye. O kadar çok şehit vermişiz ki Osmanlı’nın ordusu adeta erimiştir. Çanakkale’de yeterli ordu bulunamıyor. O sene hiçbir okul mezun vermemiş." ifadelerini kullandı.

Babası Kazım Karabekir'in birçok cephede görev yaptığını dile getiren Karabekir, Erzurum'daki bir vahşeti babasının gözünden şöyle aktardı:

"Erzincan'ı kurtardım, İstanbul kapıdan Erzurum'a girdim. Halk beni gülerek karşılıyordu, dişlerini görebildiğim yakınlıktaydılar, biraz daha yaklaştığım zaman bir gayri tabiilik hissettim. Bu insanlar hiç kımıldamıyordu. Daha da yaklaştığımda dehşetle gördüm ki her biri canlı canlı Ermeniler tarafından birer kazığa oturtulmuştu, ıstıraptan kasılmıştı çehreler ve öyle can vermişlerdi. Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin."

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Karabekir’e hediye verdi.

Karabekir de babasının "İnsan ve Asker" isimli kitabını hediye ettiği Vali Tavlı'yı babasının müzesine davet etti.

Konferansın sonunda Cumhuriyet'in Meşalesi Samsun Sergisi katılımcılar tarafından gezildi.