Yakakent'te öğrenciler ücretsiz deneme sınavlarına girecek Yakakent Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Geçiş Sistemi sınavlarına hazırlanan tüm öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları yapılması için protokol imzalandı.

Yakakent Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Geçiş Sistemi sınavlarına hazırlanan tüm öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları yapılması için protokol imzalandı.

İlçe genelinde ortaokul ve lise seviyesinde öğrenim gören tüm öğrencileri kapsayan etkinlikten ilçe genelindeki öğrencilerin yararlanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, geçtiğimiz yıllarda başlattıkları LGS ve YGS sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek de bu güzel ve anlamlı destek için Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma'ya teşekkür etti, sınavlara hazırlanan tüm öğrencilere ise başarı diledi.