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        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 23:19 Güncelleme: 13.11.2023 - 23:19
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        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Çarşamba-Ayvacık kara yolu Şükür Camisi mevkisinde Çarşamba istikametine Süleyman B. idaresindeki 55 AGG 93 plakalı otomobil Hasanlı Caddesi'nden Çarşamba-Ayvacık kara yoluna çıkan Yasin T. idaresindeki 55 AJT 653 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan Emriye A, Ömer K. ve Şeyma U. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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