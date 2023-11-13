Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çarşamba-Ayvacık kara yolu Şükür Camisi mevkisinde Çarşamba istikametine Süleyman B. idaresindeki 55 AGG 93 plakalı otomobil Hasanlı Caddesi'nden Çarşamba-Ayvacık kara yoluna çıkan Yasin T. idaresindeki 55 AJT 653 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Emriye A, Ömer K. ve Şeyma U. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

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