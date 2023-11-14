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        Samsun'da "Turizm Master Planı Arama Konferansı"

        Samsun'da, "Turizm Master Planı Arama Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:26
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        Samsun'da "Turizm Master Planı Arama Konferansı"
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        Samsun'da, "Turizm Master Planı Arama Konferansı" gerçekleştirildi.

        Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, Samsun'un yaz, kış, doğa, spor, kaplıca, inanç, kültür, tarih turizm türleri açısından önemli potansiyel barındırdığını işaret etti.

        Samsun'un günübirlik turist sayısının fazla olduğuna ancak konaklamanın fazla gerçekleşmediğine dikkati çeken Tavlı, "Her yıl yerli yabancı turistleri ağırlıyoruz ama sayılar, Samsun'un turizmdeki durumunu yansıtmıyor. Samsun'un yerli turizm hareketliliği, Türkiye'deki çoğu şehirde yok ama konaklama olmadığı için günübirlik ziyaretlerin ticarete verdiği ivme rakamlara yansımıyor. Veriler elimizde olduğu sürece doğru planlama yapabiliriz." dedi.

        Samsun'un doğa harikası güzellikleri, turizm alternatiflerinin yanı sıra Yeşilırmak, Kızılırmak, Vezirköprü ovaları gibi tarıma elverişli alanlarıyla aynı zamanda tarımsal üretimde de önemli potansiyeli barındırdığının altını çizen Tavlı şunları kaydetti:

        "Çok çeşitli ulaşım imkanlarına da sahip. Uluslararası düzeyde üretim ve satış yapan firmaları bulunuyor. Dünyayla entegre insan kaynağı ve işletmelere sahip olması, güçlü yönlerimiz. Sanayi deyince turizm ile ilişkisini kurmak zor oluyor. Samsun'da sanayicilerimizle turizme destek olacak çalışmalara imza atacağız."

        Turizm Master Planı Arama Konferansı çalışmalarının il turizmine katkı vereceğini dile getiren Tavlı şöyle devam etti:

        "Turizm, tarım başta olmak üzere ticaret, ekonomi gibi farklı sektörleri de yanına katarak lokomotif görevi görmekte. 17 ilçemizin de tanınmaya, turizm kültürünü geliştirmeye ihtiyacı var. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Kapadokya Üniversitesinin master planı çalışmaları, Kapadokya'daki bereketi Samsun'a taşıyacak diye değerlendiriyoruz. Samsun, tarihi ve coğrafyasıyla bütün Karadeniz'i, Türkiye'yi kucaklayan bir şehir, dünyayı kucaklayan bir şehir. O vizyon inşallah master planına da yansıyacak."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Samsun'un bölgenin merkezi olduğunu belirterek "Bölgeye ait tüm özellikler Samsun'da bulunuyor. Ulaşımda Türkiye'nin en iyi lokasyonuyuz. Konaklamada ciddi kapasiteye ulaştık." diye konuştu.

        Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise Samsun'un turizmden aldığı payın düşük olduğunu, bunun yükseltilmesi için çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

        Konferans kapsamında daha sonra akademisyen ve uzmanlarca, Samsun'un turizm potansiyeli, kaynakları, avantaj ve dezavantajlı değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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