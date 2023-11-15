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        Ata mirası tohumları gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor

        MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un Asarcık ilçesinde yaşayan Zübeyde Demirci, yarım asrı aşkın süredir ata tohumu yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:51
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        Ata mirası tohumları gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor
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        MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un Asarcık ilçesinde yaşayan Zübeyde Demirci, yarım asrı aşkın süredir ata tohumu yetiştiriyor.

        Acısu Mahallesi'nde çocuklarıyla yaşayan 68 yaşındaki Demirci, anne babasından miras kalan ata tohumlarını 52 yıldır evinin bahçesine ekerek yeni ürünler elde ediyor.

        Gittiği yerlerden aldığı ata tohumlarını da çoğaltıp farklı illere gönderen Demirci, tohumların yok olmasının önüne geçmeye çalışıyor.

        Demirci, AA muhabirine, ata tohumlarını ekmeye 16 yaşında anne babasından görerek başladığını söyledi.

        Anne babasının çiftçilik yaptığı dönemlerde yerli tohumla sebze yetiştirmeye özen gösterdiğini anlatan Demirci, "Onlar da ektikleri üründen elde ettikleri tohumu saklardı. Bu heves bizim içimize de yerleşti. Hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyorum. Ömrüm oldukça devam ettireceğim." dedi.

        Demirci, şu anda gerek babadan kalma gerekse zaman içinde elde ettiği 23 tür ata tohumu olduğunu belirterek, bu tohumları gelecek nesillere aktarmak için farklı illere de gönderdiğini dile getirdi.

        "Eski tohumlarımızı kaybetmedik ama buğdayda bir yanlışlık oldu. Buğday tohumunu kaybettik, değişti buğdaylarımız. Eskiden karakılçık, sarı buğday ekerdik. Bunlar hep kayboldu." diyen Demirci, dereotu, tere, kuzukulağı, semizotu, salatalık, roka, pazı, marul, ıspanak, maydanoz, biber, çörek otu, fasulye, feslek (bezelye), mercimek, bamya, şeker pancarı, domates ve pırasa gibi sebze tohumlarına sahip olduğunu kaydetti.

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        Galeri

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