Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde Ordu istikametine seyir halindeki Yalçın S. idaresindeki 28 EA 676 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Erdoğan'a (68) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Erdoğan'ı Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Erdoğan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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