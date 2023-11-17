Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da motosiklet çalan şüpheli yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çalan şüpheli yakalandı .

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:41 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da motosiklet çalan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çalan şüpheli yakalandı .

        Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Kavakpınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde park halinde plakasız motosikleti gördü.

        Motosikletin yapılan trafik tescil sorgusunda A.C.Ş.'ye ait olduğu, 2021 yılında İlkadım ilçesinden çalındığı belirlendi.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli H.B., ikametinde yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün Suriye alan sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün Suriye alan sorumlusu etkisiz!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Togg Avrupa'ya ihraç edilecek
        Togg Avrupa'ya ihraç edilecek
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi

        Benzer Haberler

        Samsun Üniversitesi ile SPL arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Samsun Üniversitesi ile SPL arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Bafralı eğitimciler Portekiz'de
        Bafralı eğitimciler Portekiz'de
        Terme Belediye Başkanı Kılıç esnafa yaptığı projeleri anlattı
        Terme Belediye Başkanı Kılıç esnafa yaptığı projeleri anlattı
        TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu, Samsun Şube İşyeri Temsilcileri Kurulu Topl...
        TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu, Samsun Şube İşyeri Temsilcileri Kurulu Topl...
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
        Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği çarşı "çatısında" üretilecek
        Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği çarşı "çatısında" üretilecek