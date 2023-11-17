Bafra'da motosiklet çalan şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çalan şüpheli yakalandı .

Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Kavakpınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde park halinde plakasız motosikleti gördü.

Motosikletin yapılan trafik tescil sorgusunda A.C.Ş.'ye ait olduğu, 2021 yılında İlkadım ilçesinden çalındığı belirlendi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli H.B., ikametinde yakalandı.

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