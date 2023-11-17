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        Samsun'da 33 kilogramlık yayın balığı yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde balıkçının ağına, 1,80 metre boyunda 33 kilogramlık yayın balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:05 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:42
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        Samsun'da 33 kilogramlık yayın balığı yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde balıkçının ağına, 1,80 metre boyunda 33 kilogramlık yayın balığı takıldı.

        Balıkçı Ali Gebeş, Altınkaya Baraj Gölü'nde yakalanan yayın balığını tezgahında sergiledi.

        Gebeş, "Balıkçılarımız tarafından barajda yakalanan yayın balığı 1,80 metre boyunda ve 33 kilogram ağırlığında. Böyle büyük balık nadir tutuluyor. Dev yayın balığını bugün tezgahımızda sergileyeceğiz, müşterilerimizin ilgisini çekiyor. Sipariş alıyoruz, yarın parçalayarak kilogramını 200 liradan satacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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