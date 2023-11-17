Samsun'da 33 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde balıkçının ağına, 1,80 metre boyunda 33 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Balıkçı Ali Gebeş, Altınkaya Baraj Gölü'nde yakalanan yayın balığını tezgahında sergiledi.

Gebeş, "Balıkçılarımız tarafından barajda yakalanan yayın balığı 1,80 metre boyunda ve 33 kilogram ağırlığında. Böyle büyük balık nadir tutuluyor. Dev yayın balığını bugün tezgahımızda sergileyeceğiz, müşterilerimizin ilgisini çekiyor. Sipariş alıyoruz, yarın parçalayarak kilogramını 200 liradan satacağız." dedi.