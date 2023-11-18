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        Samsun'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 00:22 Güncelleme: 18.11.2023 - 00:29
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        Samsun'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        O.D. yönetimindeki 55 AHU 746 plakalı otomobil ile İ.E. idaresindeki 55 PE 657 plakalı hafif ticari araç, Vezirköprü-Durağan kara yolu Çeltek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, araç sürücüleri ile 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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